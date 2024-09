Lui la lascia ed è subito vendetta | Sei un porco scritto sulla sua auto

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 24 settembre 2024) Lui lae lei, convinta di essere stata tradita, non si rassegna alla fine della loro storia. Comincia a ricoprire di insulti e frasi pesanti i luoghi frequentati dall’uomo, un cinquantenne fabrianese fino ad imbrattargli anche l’. Ma la donna è stata denunciata e adesso dovrà rispondere di diffamazione e molestie. In preda alla rabbia per aver perso il suo amore, ad un certo punto la donna avrebbe preso un grosso pennarello evettura di lui: "Sei un". La vittima amareggiata per l’accaduto ed esasperata dagli insulti, ha deciso di rivolgersi ai carabinieri dove ha sporto querela. I carabinieri della compagnia di Fabriano hanno avviato le indagini fino ad arrivare alla donna e denunciarla a piede libero.