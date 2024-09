Joe Hendry non merita ancora il TNA World Title

Leggi tutta la notizia su zonawrestling

(Di martedì 24 settembre 2024) La strada verso Bound For Glory è iniziata e ora sarà nostro compito seguire con attenzione ogni passo verso il PLE più importante dell’anno per la Total NonStop Action Wrestling. Sette giorni fa vi ho parlato delle dolciamare conferme provenienti da Victory Road, le quali si stanno ovviamente ripercuotendo all’interno di questo percorso che durerà fino al prossimo 26 ottobre. La città di Detroit ospiterà per la prima volta un edizione di BFG e il main event potrebbe essere uno dei più entusiasmanti degli ultimi anni (forse in modo inaspettato). Joeaffronterà questo giovedì il “King of TNA” Frankie Kazarian per decretare il prossimo primo sfidante al titolo massimo della compagnia attualmente detenuto da Nic Nemeth.