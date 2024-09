Inter a rapporto da Inzaghi Difesa forma e poca fame Il flop nella stracittadina scopre i difetti nerazzurri

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di martedì 24 settembre 2024) Il motore dell’fa un rumore strano. La fuoriserie, la corazzata paragonata alla Red Bull (da qualche tempo fanno fatica anche a quelle latitudini) non ha ancora ingranato la marcia alta. In campionato due vittorie, altrettanti pareggi, una sconfittagara più attesa dai campanilisti della rivalità cittadina. Un confronto che iavevano vinto sei volte di fila, prima di domenica. Dopo mesi e mesi, hanno avuto ragione i seguaci del “derby aperto a qualsiasi risultato“, persino quando una delle due arriva molto meglio dell’altra. Era l’, la favorita. Lo aveva detto anche Marotta a pochi minuti dal fischio d’inizio. Lo era per come aveva appena bloccato il Manchester City sul suo campo e per come, di contro, il Milan era uscito con le ossa rotte col Liverpool. Eppure il campionato aveva già consegnato qualche avvisaglia.