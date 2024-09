Il giro d’Appennino in handbike

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 24 settembre 2024) Trentacinque chilometri ‘off road’ con non meno di mille metri di dislivello. Una giornata storica, che cinque ragazzi portatori di disabilità difficilmente dimenticheranno. Il tutto grazie a Gast Onlus, l’associazione che dal 2008 si occupa di rendere accessibile la pratica sportiva a chi ha problemi motori o cognitiva. Sabato scorso Dario, Raffaele, Luca, Giorgia e Filippo – i primi quattro su un tandem montain-bike e l’ultimo a bordo di una–, accompagnati da altri 20 bikers si sono ritrovati a Cerreto Laghi per iniziare questa avventura. Il percorso? Dalla stazione sciistica del nostro Appennino, passando per Cerreto Alpi, Collagna, Passo Scalucchia, Ospedalaccio e ritorno a Cerrato Laghi. Il gruppo è stato guidato da Roberto Barbantini, guida specializzata del Parco Nazionale dell’Appennino Tosco Emiliano che ha supportato l’iniziativa.