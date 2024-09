I 70 anni di Marco Tardelli dalla Toscana al tetto del mondo

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 24 settembre 2024) Firenze, 24 settembre 2024 – Che strane coincidenze che riserva la vita. Quando, che oggi compie 70, era agli inizi della sua carriera da giocatore , quella chelo avrebbe portato suldel, faceva anche il cameriere part-time in un ristorante vicino Piazza dei Miracoli. E proprio ai tavoli di quel locale, ha raccontato di aver servito Dino Zoff, al quale poi il destino volle che gli sarebbe succeduto brevemente come capitano Juve. Ma a quel tempo nessuno poteva immaginare che nella sua vita ci sarebbe stato quell’indimenticabile “Campioni del, campioni del, campioni del!” che Nando Martellini avrebbe scandito in tv col trasporto e l'emozione che in quel momento stava attraversando, come un brivido, l'Italia intera. Era l'11 luglio del 1982, al termine della finale del Bernabeu.