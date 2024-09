Fra eccellenze e inclusione Camerieri speciali in sala con SpaH

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 24 settembre 2024) Sono tutti riservati i tavoli per la cena che, domani sera, vedrà coinvolti i ragazzi dinella cucina e nelladel ristorante Soltojo di Caiolo, sotto l’attenta supervisione dello chef Giovanni Caracciolo. Una terza edizione da record per "Soltojo chiama,risponde", appuntamento, che unisce eccellenza gastronomica e solidarietà, a calendario il 25 luglio e, appunto, il 25 settembre. L’iniziativa, nata dalla collaborazione tra lo chef Caracciolo e Fondazione Albosaggia, con il sostegno delle amministrazioni comunali locali, permette alle persone con disabilità che frequentano il servizio "- benessere in comunità" di essere coinvolte nella preparazione e nel servizio delle prelibatezze ideate dallo chef, mettendo in pratica le competenze acquisite durante i mesi di laboratorio, organizzato presso la sede di