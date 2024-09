Fabregas e il suo Como aprono la crisi dell’Atalanta | 3-2 a Bergamo

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di martedì 24 settembre 2024)in Italia ha imparato il contropiede, ildà una sveglia all’Atalanta: 3-2 aSonora battuta d’arresto per l’Atalanta di Gasperini che perde 3-2 in casa contro ildi. I nerazzurri hanno concluso in vantaggio il primo tempo grazie a un gol di Zappacosta. I bergamaschi hanno fallito qualche opportunità per raddoppiare. Non hanno chiuso il match e il secondo è stata un’altra partita.ha mandato in campo Strefezza che ha subito pareggiato con un bel destro. Dopodiché ilha imbastito due azioni in ripartenza. Sulla prima è stato fortunato Nico Paz a trovare la deviazione decisiva di Kolasinac sul suo tiro e sulla seconda è andato in scena un contropiede classico concluso in rete da Fadera. È appena il 58esimo ma l’Atalanta non si riprende più. Il 3-2 arriva al 97esimo su rigore di Lookman.