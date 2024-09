Costantini Cna apriamo il primo centro di formazione estero

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di martedì 24 settembre 2024) "Venerdì partirò per il Cairo, andremo finalmente per aprire il nostrodi, per insegnare la lingua italiana, per insegnare le regole dell'educazione civica italiana e naturalmente per insegnare un mestiere e fare arrivare queste persone in Italia". Lo dichiara il presidente di Cna Imprenditori d'Italia, Dario, all'incontro con il procuratore della Repubblica di Napoli, Nicola Gratteri. "È grandissima la reputazione del saper fare italiano - aggiunge- e noi siamo la sintesi con la nostra gente del saper fare italiano, stiamo cercando di recuperare alcune situazioni - e parlo di immigrazione, di comunità di recupero e di carceri - dove, in momento storico in cui non troviamo dipendenti, cerchiamo di instradare le persone" a un mestieri.