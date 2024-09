Cos' è la regola dei 2 minuti per gestire meglio il tempo ed essere più produttivi

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di martedì 24 settembre 2024) Settembre è iniziato da un po’ e le vacanze (per chi le ha fatto) iniziano a sembrare un ricordo sempre più lontano. Il rientro al lavoro e il ritorno alla routine composta da impegni e doveri sono tornati adil quotidiano della nostra vita. E, spesso, proprio riprendere i ritmi che avevamo accantonato per un periodo non è così semplice. “Lo faccio dopo” rischia diun mantra che ci ripetiamo, procrastinando quello che proprio non riusciamo ae svolgere nell’immediato. E così tutto si accumula e ci si ritrova davanti a tutti quel “Poi” che sono diventati, spesso, urgenti. Per ritrovare una sorta di equilibrio nelle nostre giornate – tra vita privata e lavorativa – ci potrebbe venire in soccorso “ladei 2”.