Castro nascente Un gol alla Lautaro nel numero di Zirkzee

(Di martedì 24 settembre 2024) Ha compiuto 20 anni la sera del debutto in Champions con lo Shakhtar, ma il regalo di compleanno se lo è fatto in ritardo: secondo gol consecutivo in campionato per Santiago, che a Monza ha trovato anche la prima rete da tre punti per il Bologna. Ma il regalo, in realtà, lo ha fatto luidirigenza: aspettando l’oggetto misterioso Dallinga, l’argentino si sta prendendo il peso del Bologna sulle spalle scacciando i dubbi. Italiano ha il suo nove, l’eredità difa un po’ meno paura. Un piccolo Toro, ‘Torito’: è questo uno dei soprannomi di Santi, che a Bologna si presentò dicendo di ispirarsi a, giocatore al quale in patria lo paragonano. Dovrà crescere ancora parecchio, per reggere il paragone.