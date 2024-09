Cancro al seno 200 sostanze a rischio negli imballaggi alimentari | lo studio

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di martedì 24 settembre 2024) (Adnkronos) – “Quasi 200per ilal” si nascondono nei materiali a contatto con gli alimenti.di plastica, carta o cartone, che possono rappresentare il veicolo di “un’esposizione diffusa” a composti potenzialmente cancerogeni, “nonostante la regolamentazione esistente”. E’ la conclusione di unocondotto dai ricercatori del Food Packaging Forum (Fpf), un’organizzazione senza scopo di lucro con sede a Zurigo, in Svizzera. Gli autori dell’analisi, pubblicata su ‘Frontiers in Toxicology’, lanciano un richiamo sulla “necessità urgente di misure preventive più forti per ridurre questechimiche nei prodotti di uso quotidiano”.