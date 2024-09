Calabroni ‘killer’ attaccano due fungaioli in Appennino | salvati dagli uomini dell’elisoccorso

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 24 settembre 2024) Bologna, 24 settembre 2024 – Una tranquilla mattinata trascorsa andando a funghi ha rischiato di finire in tragedia. Due residenti di Vergato si trovavano nel bosco di querce di Carpineta, nel territorio di Camugnano, quando un gruppo di insetti ha iniziato a pungerli ripetutamente. I malcapitati si erano inavvertitamente seduti su un tronco cavo che ospitava un nido diche, turbati dalla presenza umana, hanno reagito in maniera aggressiva. In seguito alle diverse punture ricevute, uno dei due, un uomo di 76 anni, ha accusato un malore e il suo amico ha immediatamente allertato il 118. Il Soccorso alpino della stazione di Corno alle Scale, un’ambulanza di Vergato, un’automedica di Marano e un elicottero del 118 di Ravenna condotto da un tecnico del Cnsas e con a bordo i vigili del fuoco, si sono subito mobilitati per le operazioni di recupero.