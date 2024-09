Asta BTP 25 settembre 2024 | tre nuovi straordinari titoli in arrivo per gli investitori

Leggi tutta la notizia su informazioneoggi

(Di martedì 24 settembre 2024) Mercoledì 25si terrà l’per l’emissione di tre Buoni del Tesoro, per una cifra totale di 5,25 miliardi di euro. Il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha comunicato l’emissione didi Stato per il prossimo 25e, in particolare, di BTP Short Term e Buoni del Tesoro Poliennali indicizzati all’inflazione europea (BTP€i). Tutte le operazioni relative alla sottoscrizione dei prodotti dovranno concludersi tra il 24 e il 27. NuovaBTP fissata per il 25(informazioneoggi.it)Nel dettaglio, entro il 24glidovranno prenotare la quantità didi Stato che intendono acquistare. Le domande di partecipazione all’, invece, dovranno pervenire entro le ore 11 del 25