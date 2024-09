A Mirafiori appena altri 15 giorni di lavoro fino a fine anno | la Fiom prevede 3 mesi disastrosi per gli operai dello stabilimento Stellantis

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di martedì 24 settembre 2024) Il primo allarme era stato lanciato all’inizio di settembre: “Così non arriveremo a 20mila auto prodotte nel 2024?. Poiha comunicato un mese di chiusura,all’11 ottobre, a causa della mancanza di ordini. E ora latorinese ha un’altra previsione preoccupante per: “Senza una ripresa dei volumi, glidel reparto Carrozzerie rischiano di lavorare 15da qui alladell’”, avvisa Gianni Mri, responsabile dei metalmeccanici Cgil nell’impianto. Il non detto, implicito, è che quando il cuore della storica fabbrica riaprirà potrebbero arrivare nuove comunicazioni di serrata, andando avanti a stop and go sia a novembre che a dicembre.