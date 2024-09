Sparatoria nel locale di Molfetta uccisa una ragazza per errore Fermato il presunto killer

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di lunedì 23 settembre 2024) Gli investigatori stanno lentamente iniziando ad avere un quadro più chiaro dellache si è verificata nella notte del 22 settembre al Bahia Beach, notodi Bari, durante la quale è rimasta unadi 19 anni. Come riportato dall’Ansa sarebbe statoil, un 21enne pregiudicato di Bari, che avrebbe esploso ben 7 colpi d’arma da fuoco, colpendo e uccidendo la 19enne Antonia Lopez. Il proiettile l’ha colpita alla spalla, recidendole l’aorta e provocandole uno shock emorragico che si è rivelato fatale.di, il vero obiettivo delSecondo le indagini investigative il bersaglio delera il 20enne Eugenio Palermiti, aspirante boss appartenente all’omonima famiglia mafiosa di Japigia, rimasto ferito ma non in pericolo di vita.