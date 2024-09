Roma operazione anti degrado vicino Termini | rimosse 30 tende

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di lunedì 23 settembre 2024), 23 settembre 2024 – Una vastaè stata svolta, a partire da questa mattina alle 8.00, dalla Polizia Locale diCapitale, che con decine di agenti dell’Unità SPE (Sicurezza Pubblica Emergenziale) e del I Gruppo Centro sono stati impegnati in un duplice intervento per il ripristino del decoro in due importaree nella zona circostante la stazione, oggetto già in precedenza di diverse operazioni. Le attività, svolte in collaborazione con il personale del Commissariato Viminale della Polizia di Stato, hanno portato all’identificazione di 19 occup, prevalentemente di origine africana, nove dei quali privi di documenti e quindi sottoposti ai controlli di rito. Sono circa 30 lein viale Pretoriano e in via di Santa Bibiana.