PharmaNutra alimentarsi a base di minerali e curarsi meglio

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 23 settembre 2024) Risultati positivi per il primo semestre 2024 di, l’azienda farmaceutica pisana fondata dai fratelli Andrea e Roberto Lacorte specializzata in complementi nutrizionali adie dei dispositivi medici per muscoli e articolazioni, che cresce sia in Italia che all’estero. "I risultati dei primi sei mesi dell’anno - osserva il chief operating officer dell’azienda, Carlo Volpi - confermano che il rallentamento del primo trimestre era dovuto a situazioni congiunturali già superate recuperando il trend di crescita atteso del fatturato con ricavi delle vendite in aumento del 13% rispetto allo stesso periodo dell’esercizio precedente, e un margine operativo lordo del 28,4% circa. Numeri che riportano l’azienda nell’ambito dei suoi tassi crescita abituali, che da sempre ne contraddistinguono lo sviluppo.