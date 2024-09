Parigi 2024 Malagò alla cerimonia del Quirinale | Abbiamo migliorato Tokyo Mattarella la nostra prima medaglia d’oro

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di lunedì 23 settembre 2024) Al Palazzo delè il giorno in cui il Presidente della Repubblica, Sergio, inconta la Squadra Italiana di ritorno dai Giochi Olimpici e Paralimpici di. Nel corso dellaè stata riconsegnata la bandiera italiana da parte degli alfieri azzurri, Arianna Errigo e Gianmarco Tamberi, per le Olimpiadi di, e di Ambra Sabatini per le Paralimpiadi. Il primo a prendere la parola è stato il presidente del CONI, Giovanni: “Signor Presidente, grazie. Lei è stata la, in tutto e per tutto. In passato lei mi chiamava, invece stavolta è stato con noi, ci ha regalato alcuni giorni dimostrando al mondo intero di superare anche le avverse condizioni meteorologiche per onorare la squadra che sfilava sul battello, la bandiera e gli alfieri. Quelle immagini hanno fatto il giro del pianeta e ne siamo stati orgogliosi.