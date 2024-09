ORA LA SOLITUDINE DI NARCISO di MARCO DI NUNNO è fuori

Leggi tutta la notizia su spettacolo.periodicodaily

(Di lunedì 23 settembre 2024) “ORA (LADI)” è l’esordio solista del cantautore e performerDI. Il singolo disponibile sulle piattaforme digitali e in radio dal 4 settembre.Dipresenta “Ora (Ladi)” Disponibile da 4 settembre su tutte le piattaforme digitali e in radio “Ora (Ladi)”, esordio solista del cantautore e performer puglieseDiche spazia tra pop d’autore e incastri elettronici.ASCOLTA IL BRANO: https://song.link/s/5FwRvkl8E2WdeVv9NK1WGO Cosa racconta “Ora (Ladi)”? Un brano scritto di sera, mentre la pioggia batte sull’auto, di fronte ad un mare agitato e quieto allo stesso tempo. Come i sentimenti dell’autore, che in quel momento rimbalzavano ambivalenti dentro di sé.