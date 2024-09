Operatore CNC | cosa fa dove lavora competenze

Leggi tutta la notizia su laprimapagina

(Di lunedì 23 settembre 2024) Se state cercando lavoro a Lecce probabilmente vi sarete imbattuti in diverse sigle, una delle quali è quella di “CNC”. Cos’è esattamente unCNC? Questo termine è un acronimo che sta per Computer Numerical Control, e indica un ruolo a dir poco fondamentale nell’industria manifatturiera attuale. Bisogna avere diverse qualità perre comeCNC: servono specifichetecniche, unite alla precisione e alla conoscenza delle apparecchiature con cui si andrà are. Non ci si può di certo improvvisare. Se volete saperne di più nonte fare altro che continuare a leggere.fa unCNC? Iniziamo dal chiarirefa esattamente unCNC. Ha diverse mansioni, che includono sia la programmazione che la manutenzione delle macchine a controllo numerico. In più è responsabile della loro gestione.