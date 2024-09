Oggi è la giornata dell’orgoglio bisessuale | le etichette servono a dare validità a ciò che si è

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 23 settembre 2024) di Margherita Cavallaro Il 23 settembre si celebra l’orgoglioe posso immaginare che qualcuno si domandi che bisogno ci sia di celebrare persone già benedette dall’abilità di portarsi a letto chiunque. Il fatto è che, seppur questo sia statisticamente vero, i bisessuali non se la passano necessariamente benissimo in fatto in integrazione. Molto spesso se finiscono con una persona del sesso opposto la gente pensa che, alla fine della fiera, signora mia lo vede che sono eterosessuali ed erano solo curiosi. D’altro canto se finiscono in una relazione con qualcuno del loro stesso sesso facilmente gli altri penseranno che si trattasse solo di un caso di transizione verso un’omosessualità precedentemente non accettata.