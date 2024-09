Nuovo Ddl sicurezza | i punti fondamentali

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di lunedì 23 settembre 2024) IlDdl, recentemente approvato alla Camera e ora in attesa di esame al Senato, introduce una serie di misure innovative ponendo l’accento sulla prevenzione e repressione di reati gravi. Un provvedimento ampio e complesso che interviene su diversi ambiti: dallapubblica alla regolamentazione dell’immigrazione, includendo anche misure per la tutela delle vittime di usura e modifiche all’ordinamento penitenziario. Una serie di novità che mirano a rafforzare il controllo sul territorio, migliorare la gestione dei flussi migratori, proteggere chi è vittima di reati finanziari e ottimizzare la gestione delle carceri. Tra iche fanno più discutere ci sono l’uso delle bodycam per gli agenti, il giro di vite sulle manifestazioni che bloccano le strade, l'inasprimento delle pene per l'occupazione abusiva di immobili e la castrazione chimica.