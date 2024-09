Netanyahu ai libanesi ' lasciate le zone degli attacchi'

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 23 settembre 2024) Benyaminsi rivolge ai cittadiniinvitandoli ad abbandonare ledi conflitto. "Tiratevi fuori dai guai ora, nonche Hezbollah metta in pericolo le vostre vite e quelle dei vostri cari", dice il premier israeliano. "Una volta terminata la nostra operazione, potrete tornare sani e salvi alle vostre case", prosegue nel messaggio in cui denuncia che "per troppo tempo, Hezbollah vi ha usato come scudi umani. Ha piazzato razzi nei vostri salotti e missili nei vostri garage". "Quei razzi sono puntati sulle nostre città ". E per "difendere il nostro popolo dobbiamo eliminare queste armi", aggiunge.