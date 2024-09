Montegranaro a valanga L’Alma non vede la luce

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di lunedì 23 settembre 2024)5 alma juventus fano 0 : Taborda, Iuvalé, Stortini, Mangiacapre (16’st Malavolta), Pagliarini, Alidori, Perpepaj, Capponi (40’st Capasso), Jallow (4’st Tonuzi (22’st Palmieri)), Di Matteo, Mancini (32’st Gonzalez G.). All. Mengo. ALMA JUVENTUS FANO: Wangue, Onyemaechi, Saponaro (3’st Rovinelli), Dommarco, Pedinelli, Nunes Stokejy (1’st Fofana), Somma, Malshi, Tassi (18’st Serfilippi), Masi (22’st Mattioli), Allegrucci. All. Aiello. Arbitro: Francesco Uncini della sezione di Jesi. Reti: 30’ e 40’ Jallow, 40’st Malavolta, 42’st Perpepaj, 44’st Palmieri. Note: ammoniti: Capponi; recupero 4’pt - 4’st Successo fin troppo facile per ildi mister Mengo, che dilaga in casa controJuventus Fano ed ottiene la sua prima vittoria in campionato.