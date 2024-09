Meret out 5 settimane Il Napoli è nella mani di Caprile

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di lunedì 23 settembre 2024) Strada in salita per ildi Conte. La squadra, che ha pareggiato con la Juve lo scorso sabato, aveva cominciato a carburare dopo il pessimo esordio contro il Verona, ma la sorte ha giocato contro. Alex si è fermato alla mezz’ora del primo tempo di Juventus-a causa di un problema muscolare. Oggi, a due giorni dalla partita, il portiere azzurro si è sottoposto agli esami strumentali del caso. A comunicarlo è il club partenopeo con il seguente bollettino medico: “Alexè stato sottoposto ad esami strumentali presso il Pineta Grande Hospital, che hanno evidenziato una distrazione di secondo grado al muscolo adduttore lungo della coscia sinistra. Il portiere azzurro ha già cominciato l’iter riabilitativo”. Un infortunio che arriva proprio nel momento in cui il portiere azzurro si stava mettendo in evidenza.