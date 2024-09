Marsiglia De Zerbi vola basso | Non parliamo di titolo PSG e Monaco giocano insieme da anni

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di lunedì 23 settembre 2024) Avventura inizia decisamente con il piglio giusto per Roberto Dein quel di, con la sua squadra in testa alla classificaal PSG e aldopo cinque giornate. Domenica sera è arrivato il successo in trasferta per 3-2 a Lione nonostante l’inferiorità numerica: “Ci abbiamo creduto sempre. Prima della partita, nel primo tempo, nel secondo e anche sul 2-2. Penso che meritassimo di vincere. Abbiamo sofferto ma appena oltrepassata la metà campo ci siamo rivelati pericolosi”, ha dichiarato il tecnico nel post-gara. “La partita è stata condizionata dall’espulsione di Balerdi, secondo me giustificata. Ha commesso un errore e lo sa. Ma a lui dedichiamo la vittoria e lui resta il nostro capitano. In questo gruppo, quando qualcuno è in difficoltà , non lo lasciamo solo”, ammette de, che però mantiene la calma sul discorso campionato: “Nondi