La strage e una comunità in crisi Paderno chiama il luminare Alberto Pellai | Alleniamoci a capire la sofferenza

(Di lunedì 23 settembre 2024)Dugnano (Milano) – Unatutta da allenare e da rieducare. Di “rigenerazione” parla, medico, psicoterapeuta dell’età evolutiva e ricercatore al dipartimento di Scienze biomediche dell’Università degli Studi di Milano. “L’obiettivo non è scovare l’eventuale mostro accanto a noi, maquali sono gli ingredienti per una buona crescita e dove ci siamo persi”. È uno dei massimi esperti di educazione alla salute e prevenzione, soprattutto per quanto riguarda i più giovani. Ed è lui che, dopo lafamigliare del 31 agosto,Dugnano ha voluto per un incontro pubblico, che si terrà il 29 ottobre e che sarà anche proiettato nelle biblioteche dei comuni che vorranno aderire. Come nasce questa iniziativa? “Nasce dalla gravità di quello che è accaduto e dall’impatto che ha avuto sulle famiglie, non solo di