Inter così non va | atteggiamento e concentrazione tre indizi fanno una prova

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di lunedì 23 settembre 2024) Il mondo del calcio non perdona. Nel bene e nel male. Per chi vince, tre giorni dopo c’è una nuova sfida. Per chi perde c’è subito la possibilità di riscattarsi. L’di Simone Inzaghi lo scorso anno ha disputato un campionato straordinario, dominandolo in lungo e in largo e dimostrando di essere la migliore squadra per distacco. Quest’anno però l’inizio è stato balbettante, ma soprattutto oltre ai risultati (8 punti sui 15 in palio) è l’a destare preoccupazione. Senza quella fame, quella cattiveria e quellamostrata, l’ha dimostrato di non andare da nessuna parte. Perché non è il Real Madrid dei ‘Galacticos’. E perché nel calcio di oggi non esistono partite che si vincono prima di giocare.