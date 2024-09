Genoa e Sampdoria svolta stadio | nasce la Genova Stadium S r l

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

In attesa del derby di Coppa Italia, ile lasono state protagoniste anche fuori dal campo. I club, infatti, hanno comunicato ufficialmente la nascita diS.r.l. con l'obiettivo di unire le forze e acquistare loLuigi Ferraris. L'obiettivo è ristrutturare l'impianto e candidarsi per Euro2032. "CFC e U.C.annunciano ufficialmente la nascita diS.r.l., composta pariteticamente dai due club. La società avrà l'obiettivo di formulare l'offerta per l'acquisto delloLuigi Ferraris e la sua successiva valorizzazione", si legge in un comunicato ufficiale.