Friedkin comprano l’Everton Ma la Roma resta centrale per noi

Leggi tutta la notizia su unlimitednews

(Di lunedì 23 settembre 2024)(ITALPRESS) – Ipreparano lo sbarco in Premier ma non si dimenticano della. Dopo una settimana tribolata in casa giallorossa, con l’esonero di Daniele De Rossi e l’arrivo in panchina di Juric, le dimissioni della Ceo Lina Souloukou e il primo successo in campionato arrivato però fra fischi e contestazioni, la proprietà americana torna a fare sentire la sua voce. E lo fa nel giorno in cui viene ufficializzato l’accordo per rilevare il 94% delle quote del, accordo che dovrà però prima ottenere il via libera di Premier, Federazione e Financial Conduct Authority. “Il calcio è apprezzato a livello globale per la sua bellezza unica.