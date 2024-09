Dopo aver monopolizzato la sfilata alla Milano Fashion Week la popstar è stata festeggiata dai due stilisti con una grossa torta

Leggi tutta la notizia su iodonna

(Di lunedì 23 settembre 2024) Cosa resterà dellaappena conclusa? Sicuramente l’apparizione della regina del popdi Dolce&Gabbana. La presenza di Madonna ha lasciato tutti senza fiato: avvolta in un elegante velo di pizzo nero, con corona d’oro e perle in testa, ha incarnato l’essenza della femminilità e del potere. Il suo look, un mix di tradizione e provocazione, è l’ennesima riconferma di una capacità senza pari di trasformazione e ridefinizione del proprio stile.