Conti pubblici l’Istat rivede le stime del deficit | cala al 72% e taglia il debito al 1346% del Pil

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di lunedì 23 settembre 2024) L’indebitamento netto delle amministrazioni pubbliche in rapporto al Pil nel 2023 è pari a -7,2% (-8,1% nel 2022), migliorato rispetto alla stima pubblicata ad aprile. Il saldo primario (indebitamento netto meno la spesa per interessi) è pari a -3,5% del Pil. Cosìneieconomici nazionali. La revisione generale deieconomici e degli aggregati di finanza pubblica ha comportato un miglioramento dell’indebitamento netto delle Amministrazioni pubbliche in rapporto al Pil che, per il 2022 e per il 2023, si attesta rispettivamente a -8,1% e -7,2% (dal -8,6% e -7,4% nellerilasciate lo scorso aprile).inoltre ribassa la stima sulpubblico nel 2023 al 134,6% del Pil, rispetto al 137,3% indicato a marzo. E’ quanto emerge dalle tabelle suinazionali. Nel 2022 ilera al 138,1% del pil.