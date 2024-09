Concordato preventivo la sanatoria si restringe di un anno | tutti i dettagli

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 23 settembre 2024) Roma, 23 settembre 2024 – Lacollegata alfiscale, riservata solo per imprese e partite Iva che aderiscono al meccanismo, non riguarderà l’2023, ma gli anni che vdal 2018 al 2022. E’ questa la principale novità contenuta nella nuova versione dell’emendamento presentato al decreto-legge Omnibus in discussione al Senato. A firmarlo il Presidente della Commissione Bilancio, il leghista Massimo Garavaglia, e i due senatori Fausto Orsomarso, di FdI, e Dario Damiani di Forza Italia. Un’operazione, bollata dalle opposizioni come condono, ma che ha l’obiettivo di incentivare le adesioni alin vista della scadenza del 31 ottobre. Vale la pena, dunque, rimettere in fila i termini della soluzione individuata per chi intenda non solo accogliere la proposta di, ma utilizzare anche laper gli anni indicati.