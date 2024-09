Brescia spintoni e sberle in ospedale Al processo una lettera di scuse e 250 euro di risarcimento però l’infermiera rifiuta

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di lunedì 23 settembre 2024), 23 settembre 2024 – Il 2 agosto 2022 diede in escandescenze scagliandosi contro due operatrici sanitarie del Pronto soccorso del Civile, spintonandone una e prendendo a ceffoni l’altra. Ora si è presentato in udienza con unadie 250come proposta dirigettata dalla parte offesa, una 45enne ucraina mentre la collega non aveva denunciato. Il trentacinquenne è aper percosse aggravate. Dopo il decesso del padre, l’imputato aveva sfogato il proprio dolore aggredendo le due Oss, senza ragione se non quella di dare una lezione al personale sanitario. Una volta arrivato al Triage, il 35enne secondo l’accusa avrebbe spintonato con violenza un’operatrice rischiando di scaraventarla a terra, poi avrebbe assestato un paio di schiaffoni alla collega, intervenuta in aiuto.