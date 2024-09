Arrestata in aeroporto a Pisa | ingerito oltre un chilo di droga

Leggi tutta la notizia su corrieretoscano

(Di lunedì 23 settembre 2024)inundiin, la Guardia di Finanza dicon i funzionari dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli della Sezione operativa territoriale, ha arrestato al ‘Galilei’ in flagranza di reato per traffico di sostanze stupefacenti, una cittadina di 34 anni di origine nigeriana proveniente dal Belgio, La donna ha tentato di introdurre in Italia 1.250 grammi di eroina con la tecnica dei body packers – cosiddetto ‘ovulatore’. La passeggera proveniente da Bruxelles/Charleroi, atterrata in Italia, ha giustificato in maniera sospetta i motivi del suo viaggio. Pertanto, fa il punto GdF, le contraddittorie dichiarazioni fornite, unitamente all’atteggiamento evidentemente nervoso, hanno indotto sin da subito i militari del Gruppo die i funzionari doganali ad approfondire il controllo.