Ambrosini | Vittoria del coraggio da parte del Milan Possibilità scudetto!

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di lunedì 23 settembre 2024) Massimosi è così pronunciato dopo laper 2-1 delcontro l’Inter. Queste le sue parole. IL PENSIERO – Massimoha parlato a DAZN nel post-partita di Inter-: «Fonseca doveva dare una risposta questa sera e l’ha data. Ladei rossoneri è stata quella dell’atteggiamento, del. Stasera si è visto un successo di squadra, proprio quello che si chiedeva alla formazione meneghina. Ilè una compagine forte e attrezzata, per me può giocarsi locon l’Inter». UNA POSIZIONE –ha proseguito esprimendo una sua sensazione riguardo la possibile lottatra le due formazioni meneghine: «Il, in Italia, è la squadra meglio organizzata in termini di giocatori per poter contendere lafinale all’Inter».