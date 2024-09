Vieri | Lautaro Martinez non si può mettere in discussione! Inter super

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di domenica 22 settembre 2024) L’sfida il Milan nel primo derby della stagione, valevole per la quinta giornata di Serie A. A DAZN esordisce ufficialmente, ex di entrambe le squadre ma certamente più legato ai colori nerazzurri. Di seguito le sue dichiarazioni, con un occhio di riguardo perLODI – L’e il Milan si sfidano nel primo derby della stagione che avrà inizio alle 20.45 in un San Sirogremito. Christian, nuovo opinionista di DAZN ed ex nerazzurro, tesse le lodi dei Campioni d’Italia: «Il derby più bello? Per me è quello dove ho fatto il gol più brutto della storia, quello di ginocchio. Troppo brutto da vedere. L’è unasquadra, ha dei grandissimi giocatori, può fare turnover quindi questo vuol dire essere una grande squadra. Uno ha un problema e il sostituto non lo fa rimpiangere. L’è unasquadra».