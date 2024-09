Valsa perde il test a Civitanova

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 22 settembre 2024) Arriva una sconfitta nella penultima amichevole di stagione prima di iniziare il campionato, per unaGroup che non ha saputo in settimana confermare le cose buone fatte vedere nel weekend di Montichiari. Quella di ieri era una sfida di lusso e di lustro, giocata a San Severino Marche tra Cucine LubeGroup Modena. La Lube di fatto padrona di casa ha iniziato con Boninfante-Lagumdzija in diagonale principale, in banda Bottolo e Loeppky, centrali Gargiulo e Tenorio, Balaso il libero. Coach Giuliani invece é partita con De Cecco al palleggio, Buchegger opposto, Rinaldi-Gutierrez martelli, Stankovic-Sanguinetti al centro e Federici libero. Un match di fatto equilibrato però, sin dalle prime battute, poi la Lube si é ritagliata un po’ di margine per chiudere il set 22-25.