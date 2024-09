Sulla sicurezza l’assessore Alberici è assente

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 22 settembre 2024) VIAREGGIO "I cittadini non ne possono più: ogni giorno leggiamocronaca di episodi violenti e di sopraffazioni. Sono mesi che la cittadinanza chiede un confronto con l’amministrazione comunale per sollecitare una presa a carico del problema, trovando però sempre un muro di gomma". È il duro affondo di Fratelli d’Italia sul tema dellaattraverso la voce del segretario comunale Marco Dondolini (foto). "Le azioni da attivare per lapubblica – osserva – possono riassumersi in alcuni punti chiave: aumentare la dotazione di sistemi tecnologici da utilizzare in sinergia tra le varie componenti delle forze dell’ordine e dell’amministrazione per il controllo delle aree più soggette a rischio; implementare il numero, migliorare la formazione e l’aggiornamento professionale del personale della polizia locale e creare un sistema informativo più efficiente.