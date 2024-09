Storia e ricetta dei bomboloni amati da Robert De Niro e Al Pacino Dove mangiarli in Versilia

Leggi tutta la notizia su gamberorosso

(Di domenica 22 settembre 2024) «Evviva idi nonna Margherita, che quando li mangi ti lecchi le dita!» urla Vincenzo dalla spiaggia. Per chi frequenta Forte dei Marmi la sua comparsa sul bagnasciuga è un po’ come il rintocco del Big Ben della merenda. E qui inl’originale ha per oggetto la pasta dolce fritta e infine rotolata nello zucchero semolato. Insieme alla Capannina di Franceschi, alle sedie da regista in legno, alle biciclette, il bombolone conduce a un ritmo cadenzato dal juke box e ai baci sussurrati appoggiati alle cabine. E Vincenzo lo sa, e i bambini (anche quelli cresciuti) se lo aspettano ogniqualvolta gli prenotano il sacchettino per il giorno dopo. Che sia custode di ciambelle vuote o di una bomba farcita di crema, di cioccolato, di composta alla ciliegia o all’albicocca, lui soddisfa ogni richiesta, celata ai raggi del sole in un cestino di paglia.