Sondaggi GF televoto 23 09 percentuali oggi | chi sono i più votati

Leggi tutta la notizia su latuafonte

(Di domenica 22 settembre 2024) Ultimo aggiornamento 22 Settembre 2024 8:17 am by Redazione Chi secondo ideldel Grande Fratello riceverà l’immunità lunedì 23 settembre 2024? Nel corso della terza puntata, Alfonso Signorini chiuderà questa sfida che vede protagonisti ben 8 concorrenti. Nessuno di loro verrà eliminato, almeno per ora. Infatti, ilnon è a eliminazione, ma regalerà a due di loro l’immunità dalle prossime nomination. E sicuramente dalla quarta puntata i giochi cambieranno e arriverà la prima eliminazione. Nel frattempo, il pubblico ora sta votando il concorrente che vuole rendere immune, dandogli il proprio sostegno e salvandolo dalle nomination. In sfida ci: Yulia Bruschi, Tommaso Franchi, Non è la Rai, Lorenzo Spolverato, Ilaria Clemente, Jessica Morlacchi, Luca Calvani e Luca Giglioli. Vediamo ora insieme qualile