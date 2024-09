Smantellato l’angolo dello spaccio

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di domenica 22 settembre 2024) Nuovo intervento delle pattuglie di polizia locale sovracomunale che l’altro giorno hannouna postazione didi stupefacenti nella zona di via del Laghetto, all’interno del Parco delle Groane. Gli agenti, che operano all’interno del progetto “Parchi e stazioni“ finanziato da Regione Lombardia e prevedono la collaborazione tra diversi comandi della zona, quest’anno anche delle province di Como e Varese sotto il coordinamento dell’ufficiale Antonio Azzarone di Limbiate, si sono avvicinati in un punto noto per l’attività di. Alla vista degli operatori di polizia locale, i malviventi hanno abbandonato frettolosamente la postazione lasciando sul posto attrezzature utilizzate per il confezionamento di stupefacenti e power bank per telefoni cellulari.