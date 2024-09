Saviano bilancio tragico | morti due bambini e la madre anziana dispersa Il cordoglio della Meloni

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di domenica 22 settembre 2024) Ore e ore a scavare, anche a mani nude, ma alla fine da sotto le macerie – dopo i primi due estratti vivi, padre e figlio – sono spuntati tre cadaveri, quelli di duemamma,nel crollo di una palazzina nell’entroterra di Napoli, a, forse a causa di un’esplosione. Una forte deflagrazione, che ha causato la rottura di vetri ed infissi, avvenuta intorno alle 8 in Via Tappia, al civico numero 5 del popoloso paesino vesuviano. Sono stati estratti vivi e ricoverati in ospedale Antonio Zotto e il figlio di due anni. Resta ancora, tra le macerie, la nonna, che viveva in quella casa. Il bambino di due anni è stato trasportato all’ospedale Santobono di Napoli e non presenta danni neurologici, non è in prognosi riservata ed ha riportato la frattura di un femore. Il papà, invece, è in gravi condizioni, al Cardarelli.