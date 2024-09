Pioggia e temporali irrompono in Lombardia poi arriva l’Estate settembrina Le previsioni meteo

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di domenica 22 settembre 2024) Milano, 22 settembre 2024 – È ormai ora di salutaree non solo perché ce lo indica il calendario, che oggi segna l’equinozio d’autunno. Dopo gli ultimi giorni tiepidi con sole e cielo azzurro, sta per fare irruzione il maltempo. MALTEMPO.E GRANDINE IN PROVINCIA DI RAVENNA Il bollettinodi Arpaindica, tra domani, lunedì 23, e martedì 24 settembre, una saccatura associata ad un'ampia perturbazione in discesa sui Balcani in transito sulla regione, che porterà precipitazioni a tratti intense, in attenuazione mercoledì. Per giovedì 26 settembre è probabile l'ingresso della struttura principale, con tempo decisamente perturbato, ma nel fine settimana potrebbe tornare il bel tempo. Vediamo tutto più nel dettaglio.