Molfetta sparatoria in un locale nella notte | morta una 19enne

(Di domenica 22 settembre 2024), la vittima aveva 19 anni. Ferite altre due personetra sabato 21 e domenica 22 settembre. É accaduto in unsul mare. la vittima è una ragazza di 19 anni, Antonia Lopez, e altri due ragazzi sono rimasti feriti. L’ipotesi degli investigatori è che ci sia stata una rissa, seguita dagli spari ma non si sa ancora se lafosse il bersaglio o se fosse estranea alla vicenda. Intanto non si esclude il coinvolgimento di un clan mafioso. Le indagini sono coordinate dalla Procura antimafia di Bari. Ilsul mare, è il club Bahia. Il titolare Nicola Spadavecchia ha dichiarato all’Ansa: “È stato un attimo. Erano le 2:45, verso la fine della serata, quando questi ragazzi sono arrivati nel mio, è accaduta la tragedia. Mai nulla del genere è mai successo nel mio