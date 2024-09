LIVE Ciclismo femminile Cronometro Mondiali 2024 in DIRETTA | una Vollering impressionante basterà per battere Brown?

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 22 settembre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETALADELLAMASCHILE DEIDIDALLE 14.52 14.14 Manca solamente Chloe Dygert. L’americana aveva 43? di ritardo da Graceal secondo intermedio. 14.13 GRACE!!imperiale per la campionessa olimpica che ipoteca il titolo iridato. L’australiana ha tagliato il traguardo in 39:16.04. 14.12 Ultimi 600 metri per. Negli ultimi 10 km la strada era favorevole alla campionessa olimpica che potrebbe aver guadagnato qualcosa.per l’oro? 14.11 All’secondo intermedioaveva un ritardo di 8.87? 14.10 Negli ultimi 10 kmha guadagnato “solo” 4 secondi su Niedermaier. È andata molto forte la tedesca oppure l’olandese ha concesso qualcosa? 14.10 Spinge fino all’ultimo metro Demiche taglia il traguardo in 39:32.83. 14.