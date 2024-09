L’arte sempre più seppellita sotto il peso del nichilismo ma c’è ancora spazio per una sua rivincita

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di domenica 22 settembre 2024) Arte e bellezza hanno ormai definitivamente divorziato o c’èper recuperare un rapporto che dovrebbe, al contrario, essere simbiotico? Stando alle tendenze in voga da tempo sembrerebbe che il solco sia divenuto una voragine di proporzionipiù ampie. Non soltanto, perché tanto più brutta è un’opera quanto più frequentemente questa viene esaltata dalla critica e dai media, ma anche per il fatto che tale bruttezza è spesso insita nel codice genetico, se così può dirsi, di molte produzioni artistiche, che hanno la pretesa, non di evocare emozioni nel profondo, ma piuttosto, di assecondare i nuovi dogmi del pensiero globalista.