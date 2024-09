La Fondazione Angelo Vassallo nomina cinque ‘ambasciatori’

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di domenica 22 settembre 2024) Tempo di lettura: 2 minutiLaSindaco Pescatore” hato i suoi primi, personalità che avranno il compito di diffondere i principi e i valori che hanno guidato l’azione di, sindaco di Pollica, assassinato nel 2010 per il suo impegno a favore della legalità, della tutela ambientale e del bene comune. Iambasciatori, “che si sono distinti per il loro impegno nella società civile e la condivisione dei valori della”, avranno il compito di “portare avanti la missione del ‘sindaco pescatore’, con l’obiettivo di promuovere la giustizia, la sostenibilità e il rispetto per l’ambiente in tutte le sfere della vita pubblica e privata”.