Inter-Milan c’è record di incassi | superati i 7 6 milioni di euro

(Di domenica 22 settembre 2024) L’ultimo derby dio, che ha sorriso aldi Paulo Fonseca, ha fatto registrare un nuovodi. In particolare, i 75.366 spettatori presenti stasera al Meazza hanno portato ad entrate per il botteghino pari a 7.626.430. Si tratta del nuovoper il campionato italiano: superato il precedente primato di 6.620.976fatto segnare in-Juventus del 6 ottobre 2019, mentre sul terzo gradino del podio c’è un altro derby, quello tradel 16 settembre 2023 con un incasso di 6.274.951. Stasera ilè tornato a vincere dopo sei sconfitte di fila nella stracittadina: decisive le reti di Pulisic e Gabbia, in risposta al momentaneo pareggio di Dimarco., c’èdii 7.6diSportFace.