I 70 anni di Tardelli | Maradona e Pelè non si sopportavano L’urlo? Mi stufo quando mi chiedono di rifarlo

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di domenica 22 settembre 2024) I 70di: «non si? Mimidi». Intervistato dal Corriere della sera, a firma Francesco Battistini.e Pelé si sono confrontati per una vita: «Non si. Alla festa d’addio di Platini, avevamo fatto un pullman di vecchie glorie. A un semaforo, ci affianca una limousine: sopra c’è, che ci saluta. Allora Pelé fa fermare e dice: o sale sul pullman anche lui, o io non vengo. Platini scende e negozia. Alla fine,viene con noi e s’avvicina a Pelé: ma dai, perché fai così Diego era un genio, circondato da gente strana. Prima che arrivasse in Italia, un dirigente Fiat l’aveva segnalato all’avvocato. Certo, se Boniperti avesse dato retta all’avvocato e l’avesse preso, chissà». Ma è vero che scioperasti contro Platini?«Ma no.